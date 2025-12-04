MiAmbiente suspende galera en Coclé por manejo de desechos

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Coclé atendió denuncias ciudadanas relacionadas con el presunto mal manejo de desechos y la falta de control de emisiones de gases en una galera ubicada en el sector de Santa María, corregimiento de Cañaveral.
Durante la inspección participaron unidades de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes verificaron las condiciones del sitio y ordenaron la paralización temporal de la actividad debido a las irregularidades encontradas.
MiAmbiente ordena suspensión temporal a galera en Cañaveral
Las autoridades otorgaron un plazo de 30 días a la empresa responsable para corregir las faltas detectadas. Además, MiAmbiente informó que se inició un proceso administrativo para determinar posibles sanciones y asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
La institución reiteró su compromiso con la vigilancia ambiental y recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar actividades que pongan en riesgo la salud y el entorno.