Coclé Nacionales -  4 de diciembre de 2025 - 13:42

MiAmbiente suspende galera en Coclé por manejo de desechos

MiAmbiente paraliza temporalmente una galera en Cañaveral, Coclé, por mal manejo de desechos y control deficiente de gases. Empresa tiene 30 días para corregir.

@MiAmbiente
Por Noemí Ruíz

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Coclé atendió denuncias ciudadanas relacionadas con el presunto mal manejo de desechos y la falta de control de emisiones de gases en una galera ubicada en el sector de Santa María, corregimiento de Cañaveral.

Durante la inspección participaron unidades de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes verificaron las condiciones del sitio y ordenaron la paralización temporal de la actividad debido a las irregularidades encontradas.

MiAmbiente ordena suspensión temporal a galera en Cañaveral

Las autoridades otorgaron un plazo de 30 días a la empresa responsable para corregir las faltas detectadas. Además, MiAmbiente informó que se inició un proceso administrativo para determinar posibles sanciones y asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

La institución reiteró su compromiso con la vigilancia ambiental y recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar actividades que pongan en riesgo la salud y el entorno.

