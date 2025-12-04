MINSA habilita servicio de tomografía en Policentro de Parque Lefevre

El Policentro Luis H. Moreno, del Ministerio de Salud ( MINSA ) , ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre, habilitó un nuevo servicio de tomografía computarizada, ampliando su capacidad diagnóstica y mejorando la atención que reciben los pacientes en este centro de primer nivel.

Con la instalación del equipo, la unidad de salud podrá realizar estudios especializados que facilitarán la detección temprana de múltiples enfermedades, el seguimiento de patologías crónicas y la toma oportuna de decisiones médicas. La incorporación de esta tecnología también permitirá reducir tiempos de espera y disminuir la necesidad de trasladar pacientes a hospitales de mayor complejidad.

El servicio será brindado por personal técnico y profesional capacitado, de lunes a viernes a partir de las 7:00 a.m.. Para acceder a una cita, el paciente deberá presentarse personalmente con su orden médica, y la programación se realizará según disponibilidad. Una vez asignado el cupo, el paciente deberá abonar el 50% del costo total del estudio.

Las autoridades de salud destacaron que esta mejora beneficiará a residentes de Parque Lefevre y áreas cercanas, al ofrecer diagnósticos avanzados más cerca de sus comunidades y fortalecer la red pública de atención.

La habilitación del servicio forma parte de las estrategias del Ministerio de Salud (Minsa) para modernizar la infraestructura sanitaria, descentralizar servicios especializados y garantizar un acceso más equitativo a tecnologías médicas en todo el país.