Contralor revela que diputados piden prórrogas para rendir cuentas y anuncia auditorías por más 6 millones de dólares

El contralor general de la República, Anel Flores, indicó en conferencia de prensa que algunos diputados están solicitando prórrogas para presentar sus rendiciones de cuentas. Sus declaraciones surgen tras la denuncia pública sobre una presunta descentralización paralela.

Asimismo, Flores anunció que se iniciarán auditorías sobre los más de 6 millones de dólares en fondos extraordinarios adjudicados a distintos municipios durante la actual administración.

Por otro lado, señaló que se realizará un proceso similar al aplicado en el caso de los auxilios económicos, donde se remitieron al Ministerio Público 2,860 expedientes que suman un perjuicio económico superior a los 52 millones de dólares. Afirmó que se aplicará la misma rigurosidad en la revisión de los fondos manejados por diputados.