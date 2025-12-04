Presidente Mulino viajará a Noruega y deja a ministro a cargo del gobierno

El presidente de la República , José Raúl Mulino, anunció que la próxima semana no realizará su tradicional conferencia de prensa debido a un compromiso internacional. El mandatario informó que viajará este domingo en horas de la tarde a Oslo, Noruega, para participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que este año será otorgado a la dirigente venezolana María Corina Machado.

Mulino explicó que, ante su ausencia temporal, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quedará a cargo de la coordinación del gobierno. Esto adquiere especial relevancia ya que Panamá actualmente no cuenta con la figura de vicepresidente, un hecho que ha generado atención en la opinión pública sobre cómo se maneja la administración del país cuando el mandatario debe viajar.

Presidente Mulino viajará a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz

"La próxima semana no habrá conferencia de prensa porque como he dicho viajaré el domingo en la tarde a Oslo, Noruega, para la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quedará a cargo de la coordinación del gobierno", detalló el presidente.

Durante su estadía fuera del país, Mulino mantendrá agenda oficial y se espera que regrese antes de la siguiente semana laboral. El gobierno no ha informado aún si se realizarán reuniones o actividades de Estado adicionales durante su viaje.