IMA aclara y descarta Naviferias sean organizadas con representantes o diputados

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) aclaró este viernes que toda la coordinación y logística de las Naviferias es ejecutada exclusivamente por la institución, en cumplimiento de las directrices emitidas por el presidente José Raúl Mulino.

Mediante un comunicado, el IMA desmintió que estas actividades destinadas a ofrecer productos a bajo costo durante la temporada navideña estén vinculadas a autoridades locales, representantes de corregimiento o diputados. La entidad señaló que estas ferias se desarrollan bajo su propia planificación operativa y administrativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1996591862518370781?s=20&partner=&hide_thread=false IMA aclara a la ciudadanía sobre coordinación y logística de Naviferias en todo el país#ConPasoFirme pic.twitter.com/kIYtgcH9fQ — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) December 4, 2025

La institución reiteró que su objetivo es garantizar que la población tenga acceso a alimentos esenciales a precios accesibles, especialmente en diciembre, una época en la que la demanda y los costos suelen incrementarse. Por ello, pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de los canales oficiales del IMA para conocer fechas, puntos de venta y productos disponibles en cada jornada.

Las Naviferias continúan realizándose en distintos puntos del país y forman parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para apoyar la economía familiar durante las festividades de fin de año.