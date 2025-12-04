Presidente Mulino aclara indemnizaciones y adelanta licitación por proyecto en Isla Margarita

El presidente de República, José Raúl Mulino , se refirió este jueves 4 de diciembre en la conferencia de prensa semanal al avance del proyecto en Isla Margarita, asegurando que el Gobierno cumplirá con las compensaciones a las personas afectadas por el proceso de expropiación.

“Se indemnizará como dice la ley a los expropiados”, afirmó el mandatario al ser consultado sobre el tema.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

También te puede interesar: Biblioteca Nacional de Panamá contará con fondos asegurados, informó el presidente Mulino

Isla Margarita Isla Margarita es un punto estratégico del Atlántico panameño. Google Maps

Interés internacional por el desarrollo portuario

Mulino agregó que el Estado ha recibido “intereses importantes” de empresas que buscan invertir en este punto estratégico del Atlántico panameño, considerado uno de los últimos espacios disponibles para el desarrollo de puertos de contenedores en esa zona.

Presidente Mulino: licitación pública está en evaluación

Aunque la intención es avanzar hacia una licitación pública, el presidente aclaró que el proceso aún no está listo para anunciarse.

Según explicó, las propuestas recibidas presentan diferencias en el concepto del puerto, lo que mantiene en revisión los detalles para definir el modelo final del proyecto.

Un proyecto clave para la expansión logística

Isla Margarita se perfila como un punto clave dentro de los planes gubernamentales para fortalecer la capacidad portuaria y la competitividad logística del país, aunque todavía quedan decisiones por concretar antes de que el proyecto avance a su siguiente fase.