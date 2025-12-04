Chiriquí Nacionales -  4 de diciembre de 2025 - 16:07

CSS: Urgencias de la policlínica de Bugaba se trasladan al nuevo Hospital José Félix Espinosa

CSS
La Caja de Seguro Social (CSS) anunció nuevos ajustes operativos en Bugaba, provincia de Chiriquí, tras el reciente traslado del Servicio de Urgencias a un hospital modernizado, medidas que también modifican la atención en la Policlínica Pablo Espinosa durante fines de semana.

Presidente inaugura el nuevo Hospital José Félix
El Hospital Dr. José Félix Espinosa Barroso fue inaugurado el pasado 27 de noviembre de 2025.

CSS: ajustes operativos en Bugaba

CSS informó que, desde el viernes 28 de noviembre, todo el personal y las atenciones del Servicio de Urgencias de la Policlínica Pablo Espinosa fueron reubicados al Hospital Dr. José Félix Espinosa Barroso, una instalación más moderna que ahora concentra la atención inmediata en el distrito.

Cambios en la atención de fines de semana y horarios disponibles

La CSS también comunicó que, a partir del sábado 6 de diciembre, la policlínica no ofrecerá atención médica durante los fines de semana, por lo que los usuarios deberán considerar esta medida al programar sus consultas o trámites.

Sin embargo, los servicios de Consulta Externa, Especialidades y apoyo continuarán operando sin cambios de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., manteniéndose como la principal opción de atención regular para la comunidad de Bugaba.

