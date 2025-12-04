Escritora panameña Mayra De Gracia presenta su nueva novela Una Navidad en Boquete

La escritora panameña Mayra De Gracia en el lanzamiento de su novela Una Navidad en Boquete.

La escritora panameña Mayra De Gracia celebra el lanzamiento oficial de su quinta novela Una Navidad en Boquete, una comedia romántica ambientada en el pintoresco distrito chiricano que ha cautivado a cientos de lectores panameños.

Desde su salida al mercado, la obra ha alcanzado la categoría de best seller nacional y ha ingresado al Top 100 de Amazon en la categoría de Romance en Español, posicionándose entre los títulos más destacados del género a nivel internacional.

unanavidadenboquetelibro

El libro ya se encuentra disponible en seis librerías nacionales (Gran Morrison, Librería Matilda, El Hombre de La Mancha, Robimoon, Librería Barría y Bee’s Coffee and Books) y ha logrado vender más de 200 ejemplares físicos en su primera etapa de distribución en Panamá, además de sumar ventas significativas en formato digital.

Una Navidad en Boquete ha conectado con un público lector diverso que ha encontrado en sus páginas una historia fresca, nostálgica y profundamente humana, llena de calidez, humor y sentimiento navideño tanto en su edición en español como en inglés.

libro una navidad en boquete - mayra de gracia

Este lanzamiento llega en un año especialmente significativo para la autora. En 2025, Mayra fue reconocida por la prestigiosa revista Forbes como parte de la lista 30 Under 30, destacándose entre las figuras jóvenes más influyentes de Centroamérica, gracias a su impacto en la literatura contemporánea y la cultura pop romántica.

Sobre la autora

Mayra De Gracia es una autora panameña de romance y comedia romántica, con miles de ejemplares vendidos en formato físico y digital en Panamá, Estados Unidos, México, España, Reino Unido, Brasil y otros mercados internacionales. Periodista de formación y apasionada por la cultura pop, a sus veintisiete años Mayra se ha convertido en la autora romántica panameña más leída de su generación, gracias a la conexión emocional con sus lectoras y lectores, especialmente el público juvenil y young adult, y a su voz auténtica, cercana y real.