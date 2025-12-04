Panamá Nacionales -  4 de diciembre de 2025 - 17:52

Petro afirma que "Panamá debió ser defendida" y propone confederación entre países de la Gran Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que “Panamá debió ser defendida” tras la separación de 1903.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que “Panamá debió ser defendida” y, a pesar de ser un hecho que no puede revertirse, la separación de 1903, propuso restablecer una confederación entre los países que integraron la Gran Colombia, con el fin de levantar una bandera de unidad y evitar actos de irrespeto.

"Tenemos que hablar de soberanía. No como nos pasó en Panamá. De sus lecciones tenemos que aprender. La soberanía se defiende con la vida", afirmó el presidente ante soldados del Ejército de Colombia.

