Colombia rescata a 17 menores de la secta Lev Tahor; cinco tenían alerta internacional

Colombia rescata a 17 menores de la secta Lev Tahor. Cortesía

Las autoridades colombianas rescataron a 17 menores de una secta judío ortodoxa en el noroeste del país, cinco de ellos extranjeros y con orden de búsqueda internacional por secuestro y trata de personas de la Interpol, informó Migración este domingo.

Lev Tahor ha enfrentado recientemente casos por abuso y malos tratos a menores en países como Guatemala. Las autoridades colombianas recibieron alertas sobre su presencia en el país.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

"Rescatamos 17 niños, niñas y adolescentes de la secta judío ortodoxa Lev Tahor (...) Existen alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad", dijo Migración en X, junto a una foto de algunas de las menores. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1992700935697793246?t=hcfeaQyaH8WNzKWdTQpReg&s=31&partner=&hide_thread=false Las autoridades colombianas rescataron a 17 menores de una secta judío ortodoxa en el noroeste del país, cinco de ellos extranjeros y con orden de búsqueda internacional por secuestro y trata de personas de la Interpol, informó Migración este domingo.



Lev Tahor ha enfrentado… pic.twitter.com/I8CptblJcN — Telemetro Reporta (@TReporta) November 23, 2025 FUENTE: AFP