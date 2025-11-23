Panamá Nacionales -  23 de noviembre de 2025 - 16:42

Colombia rescata a 17 menores de la secta Lev Tahor; cinco tenían alerta internacional

Las autoridades colombianas rescataron este domingo a 17 menores de una secta judío ortodoxa Lev Tahor.

Colombia rescata a 17 menores de la secta Lev Tahor.

Colombia rescata a 17 menores de la secta Lev Tahor.

Cortesía

Las autoridades colombianas rescataron a 17 menores de una secta judío ortodoxa en el noroeste del país, cinco de ellos extranjeros y con orden de búsqueda internacional por secuestro y trata de personas de la Interpol, informó Migración este domingo.

Lev Tahor ha enfrentado recientemente casos por abuso y malos tratos a menores en países como Guatemala. Las autoridades colombianas recibieron alertas sobre su presencia en el país.

"Rescatamos 17 niños, niñas y adolescentes de la secta judío ortodoxa Lev Tahor (...) Existen alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad", dijo Migración en X, junto a una foto de algunas de las menores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1992700935697793246?t=hcfeaQyaH8WNzKWdTQpReg&s=31&partner=&hide_thread=false

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Balbina Herrera gana la Secretaria General del PRD

Contralor Anel Flores aclara: "Yo no estoy en el PRD"

Diputado Jorge Herrera gana la presidencia del Partido Panameñista

Recomendadas

Más Noticias