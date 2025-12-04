Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas hasta el 12 de diciembre

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas. TReporta

Por Ana Canto La aerolínea Copa Airlines anunció que ha decidido extender la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela, hasta el viernes 12 de diciembre de 2025. La medida responde a que la compañía continúa evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional en sus operaciones hacia ese país.

Este jueves 4 de diciembre, Copa informó sobre la suspensión luego de que uno de sus pilotos reportara intermitencias en una señal de navegación durante un vuelo reciente.

