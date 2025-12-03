Italy Mora sorprende en el top 5 de Miss Cosmo 2025 en la competencia de traje de baño

La representante panameña en Miss Cosmo 2025, Italy Mora , encendió las pasarelas del certamen internacional: su participación la catapultó hasta el Top 5 del segmento “Best in Swimsuit”, consolidando su presencia como una de las candidatas más fuertes y admiradas de esta edición.

Italy Mora (1) Italy Mora se perfila como uno de los posibles top en el Miss Cosmo 2025. @italy.mora

Italy Mora ya representa a Panamá en Miss Cosmo 2025

Italy Mora, nombrada oficialmente Miss Cosmo Panamá 2025, partió rumbo a Vietnam para competir en la edición internacional del certamen. Fue designada por la organización local en agosto de 2025.

Top 5 en traje de baño: Italy Mora impresiona en pasarela

En la competencia de traje de baño de Miss Cosmo 2025, los organizadores anunciaron oficialmente a las top 5 candidatas mejor evaluadas en esta categoría, y entre ellas figura Italy Mora.

El anuncio en redes sociales describió su desempeño como “deslumbrante”, resaltando su confianza, presencia escénica y capacidad para destacar sobre la pasarela.

Este reconocimiento refuerza su protagonismo en el concurso internacional, y la convierte en una candidata fuerte que podría atraer más votos y atención en las etapas finales.

Apoyo popular y expectativa para la final

El respaldo del público también ha jugado un papel importante, según el ranking global de “Cosmo People’s Choice”, Italy Mora se mantiene entre las favoritas para avanzar al Top 10 del concurso.

Con la gala final programada para diciembre en Vietnam, muchos siguen de cerca su participación, pendientes de si su desempeño en traje de baño y el apoyo popular la catapultan hacia la corona internacional.