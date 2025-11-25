Ordenan arresto contra Anne Jakrajutatip, dueña de Miss Universo

Un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, empresaria, figura mediática global y copropietaria del certamen Miss Universo , tras no presentarse a una audiencia clave en un proceso penal por fraude valorado en casi un millón de euros.

La Corte de Bangkok South Kwaeng, encargada del caso, confirmó este martes a la agencia EFE la emisión de la orden debido a su incomparecencia, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre el procedimiento.

Según el medio local The Nation, Jakrajutatip debía presentarse para escuchar la sentencia de un caso por fraude conjunto cercano a un millón de dólares. Su ausencia obligó al tribunal a proceder con la orden de captura.

Una figura clave en Miss Universo bajo presión legal

“Anne”, de 46 años, es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, que compró Miss Universo en 2022 por 20 millones de dólares. La magnate mediática, considerada por Forbes como una de las mujeres transgénero más ricas del mundo, renunció a la dirección de JKN en junio, tras la apertura de investigaciones por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia.

Las acusaciones formales señalan que la empresaria incluyó o permitió incluir declaraciones falsas en los estados financieros del grupo en 2023. También se le señala por no mantener registros “completos, precisos y veraces” sobre el primer trimestre de 2024, periodo en el que JKN vendió el 50 % de las acciones de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha, hoy presidente del certamen internacional.

Sin relación con polémica por elección de Miss México

Las autoridades tailandesas aclararon que este caso penal no está vinculado con la controversia reciente por el presunto fraude en la elección de la mexicana Fátima Bosch como ganadora de Miss Universo 2024, celebrada el pasado viernes en Tailandia.

Aunque Jakrajutatip dejó la dirección de JKN a mediados de año, mantuvo una presencia pública activa en eventos ligados al certamen hasta finales de octubre. Desde noviembre, sin embargo, ha dejado de aparecer en público, lo que ha alimentado rumores sobre su posible salida de Tailandia.

Anne Jakrajutatip; Fred Mouawad; Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu; Paula Shugart; Amy Emmerich durante la presentación de la nueva corona de Miss Universo UNI2022_04692.jpg Foto/Benjamin Askinas

La compañía JKN eliminó recientemente el perfil de la empresaria de su sitio web, un hecho llamativo considerando que ella fue la fundadora del conglomerado hace más de 12 años. Hasta el tercer trimestre del año conservaba el 26,39 % de las acciones.

JKN en crisis financiera

El caso ocurre mientras JKN Global Group atraviesa una severa crisis económica. El 9 de noviembre de 2023, la empresa solicitó al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia entrar en un proceso de reestructuración de deuda debido a problemas de liquidez y compromisos financieros incumplidos.

FUENTE: EFE