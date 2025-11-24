Miss Universo 2025 Entretenimiento -  24 de noviembre de 2025 - 10:37

Miss Universo 2025: Olivia Yacé, de Costa de Marfil, renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía

La representante Costa de Marfil para el Miss Universo 2025, Olivia Yacé, también renunció a cualquier futura afiliación con la organización del concurso.

 Olivia Yacé

 Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil para el Miss Universo 2025. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025 y quien obtuvo el quinto lugar en la competencia, anunció este lunes su renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con la organización del certamen.

“Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, anuncio mi renuncia”, compartió Olivia en sus redes sociales, agregando además que “como representante de Costa de Marfil en el concurso Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo de que era capaz de lograr grandes cosas pese a la adversidad. Pero para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más sólidos que me guían”, compartió Olivia en sus redes sociales.

La miss felicitó a la nueva Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, y expresó sus deseos de pronta recuperación para Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió una fuerte caída durante la competencia preliminar.

