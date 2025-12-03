Spotify Wrapped 2025: estos son los artistas más escuchados a nivel mundial

La plataforma más popular de streaming musical dio a conocer su esperado resumen anual, Spotify Wrapped 2025 . El repaso global revela cuáles artistas captaron la atención de usuarios en todo el mundo durante los últimos 12 meses, con números que reflejan el gusto colectivo y las nuevas tendencias que definieron este año.

Una vez más, los datos del Wrapped muestran que la música sigue moviéndose a ritmo global.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

También te puede interesar: Apple revela las canciones más escuchadas del 2025: estos temas dominaron el 'Apple Replay'

Spotify El Wrapped de Spotify revela cuáles artistas captaron la atención de usuarios en todo el mundo. Heidi Fin / Unsplash

Los artistas más escuchados del mundo en 2025

Según datos oficiales de Spotify, el artista más reproducido a nivel global en 2025 fue Bad Bunny, quien acumuló 19,800 millones de streams en el año.

Lo siguen en el podio: Taylor Swift en segundo lugar, mientras que el tercer lugar fue para The Weeknd. Completan el top cinco Drake (cuarto) y Billie Eilish (quinto).

Este ranking evidencia que géneros diversos, desde el urbano latino hasta el pop y el R&B, siguen conviviendo en el gusto global, y que algunos artistas logran mantenerse en la cuerda superior año tras año.

Qué más reveló Spotify: álbumes, canciones y tendencias

Más allá de los artistas, el informe 2025 resalta que el álbum más escuchado a nivel mundial fue "Debí tarar más fotos", de Bad Bunny. En cuanto a canciones, la que lideró como la más reproducida globalmente fue "Die With A Smile", de Lady Gaga y Bruno Mars.

El Wrapped 2025 también confirma una tendencia clara, la música en español y los sonidos latinos siguen ganando terreno a escala global, validando la diversificación del gusto musical en diferentes idiomas.