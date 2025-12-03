Spotify Wrapped 2025: estos son los artistas más escuchados a nivel mundial

La plataforma más popular de streaming musical dio a conocer su esperado resumen anual, Spotify Wrapped 2025. El repaso global revela cuáles artistas captaron la atención de usuarios en todo el mundo durante los últimos 12 meses, con números que reflejan el gusto colectivo y las nuevas tendencias que definieron este año.
Los artistas más escuchados del mundo en 2025
Según datos oficiales de Spotify, el artista más reproducido a nivel global en 2025 fue Bad Bunny, quien acumuló 19,800 millones de streams en el año.
Lo siguen en el podio: Taylor Swift en segundo lugar, mientras que el tercer lugar fue para The Weeknd. Completan el top cinco Drake (cuarto) y Billie Eilish (quinto).
Este ranking evidencia que géneros diversos, desde el urbano latino hasta el pop y el R&B, siguen conviviendo en el gusto global, y que algunos artistas logran mantenerse en la cuerda superior año tras año.
Qué más reveló Spotify: álbumes, canciones y tendencias
Más allá de los artistas, el informe 2025 resalta que el álbum más escuchado a nivel mundial fue "Debí tarar más fotos", de Bad Bunny. En cuanto a canciones, la que lideró como la más reproducida globalmente fue "Die With A Smile", de Lady Gaga y Bruno Mars.
El Wrapped 2025 también confirma una tendencia clara, la música en español y los sonidos latinos siguen ganando terreno a escala global, validando la diversificación del gusto musical en diferentes idiomas.