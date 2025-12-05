Panamá Nacionales -  5 de diciembre de 2025 - 08:09

Lluvias seguirán hasta mediados de enero de 2026, según el IMHPA

El IMHPA destacó que la temporada de lluvias se extenderá hasta mediados de enero de 2026 en varias regiones de Panamá.

Ana Canto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que la temporada de lluvias se extenderá hasta mediados de enero de 2026, con precipitaciones ligeramente por encima de lo normal en varias regiones del país.

"Vemos que en Panamá para el mes de diciembre, igual que en enero 2026, se espera que las lluvias estén ligeramente por arriba de lo normal, eso implica hasta un 20% más de lluvias", indicó Alcely Lau, directora de Climatología del IMHPA.

Los pronósticos detallan que en algunas regiones, especialmente en el arco seco (Coclé, Herrera y Los Santos), la temporada seca podría iniciar desde el 25 de diciembre. En provincias como Chiriquí, Veraguas y Darién, el cambio hacia condiciones más secas se espera alrededor del 15 de enero.

Asimismo, el IMHPA señala que la temporada seca podría prolongarse hasta mayo de 2026, de mantenerse las condiciones climáticas previstas.

