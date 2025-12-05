Mundial 2026: artistas que se presentarán en el sorteo de grupo de hoy

El sorteo del Mundial 2026 que definirá los grupos de la Copa.

El sorteo del Mundial 2026 , que definirá los grupos de la Copa, tendrá un espectáculo musical de primer nivel. La FIFA confirmó que la ceremonia del 5 de diciembre en Washington D.C., Estados Unidos, contará con presentadores de lujo y actuaciones en vivo de reconocidos artistas internacionales.

Mundial 2026: estrellas del entretenimiento que dirán presente

La gala será conducida por la supermodelo Heidi Klum, el actor y comediante Kevin Hart, y el actor Danny Ramírez, quienes estarán a cargo de dar la bienvenida al evento.

En cuanto a la parte musical, la ceremonia contará con un cartel de lujo: el tenor italiano Andrea Bocelli, la estrella pop británica Robbie Williams y la cantante estadounidense Nicole Scherzinger subirán al escenario. Además, la legendaria agrupación Village People interpretará su clásico “Y.M.C.A.” como cierre del espectáculo.

¿Por qué este sorteo del mundial será más que fútbol?

La mezcla de bombos, sorteos y espectáculo convierte la gala en un verdadero evento global. No solo marca el camino deportivo rumbo a 2026, sino que también ofrece un show musical que busca fusionar cultura, entretenimiento y fútbol en un mismo escenario. Esta edición del sorteo pretende romper barreras y conectar con un público más amplio, más allá de los fanáticos del balón.