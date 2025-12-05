MEDUCA impulsa Escuela para Padres para fortalecer la comunicación familiar

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) desarrolló el taller Escuela para Padres: Escuchar para Sanar con la participación de acudientes de las regiones escolares de Panamá Centro, Oeste, Este, Norte y San Miguelito, con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto entre el hogar y la escuela.

La iniciativa busca brindar a las familias herramientas prácticas para mejorar la comunicación con sus hijos, fortalecer la conexión emocional y promover relaciones basadas en la confianza, como parte de una estrategia para apoyar su bienestar integral.

Durante una visita al Centro Educativo Altos de San Francisco, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó la importancia del taller y pidió a los padres asumir un rol activo en el proceso formativo.

“Gracias por estar aquí. Quiero pedirles a todos que se tomen esto muy en serio. ¿Por qué hacemos este taller? porque necesitamos la casa y la escuela unidas; necesitamos ser más eficientes y eficaces en la formación de sus hijos. Necesitamos que se entienda que muchas veces nuestros niños necesitan más un abrazo que un dólar; necesitan más un minuto de escucha que cosas materiales, y para ser eficaces tenemos que estar unidos".

La jornada incluyó la presentación del cortometraje animado “La historia de Tilo”, que refleja vivencias emocionales comunes entre niños y adolescentes. Luego, los participantes desarrollaron dinámicas de reflexión y un mural en el que los estudiantes escribieron palabras que desean escuchar de sus padres.

La viceministra Académica, Agnes de Cotes, invitó a todos los padres, madres y acudientes del país a participar en estos talleres, ya que representan una oportunidad valiosa para fortalecer los vínculos familiares y mejorar los canales de comunicación.