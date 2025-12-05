MEDUCA impulsa Escuela para Padres para fortalecer la comunicación familiar

El Ministerio de Educación (MEDUCA) desarrolló el taller Escuela para Padres: Escuchar para Sanar con la participación de acudientes de las regiones escolares de Panamá Centro, Oeste, Este, Norte y San Miguelito, con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto entre el hogar y la escuela.
Durante una visita al Centro Educativo Altos de San Francisco, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó la importancia del taller y pidió a los padres asumir un rol activo en el proceso formativo.
“Gracias por estar aquí. Quiero pedirles a todos que se tomen esto muy en serio. ¿Por qué hacemos este taller? porque necesitamos la casa y la escuela unidas; necesitamos ser más eficientes y eficaces en la formación de sus hijos. Necesitamos que se entienda que muchas veces nuestros niños necesitan más un abrazo que un dólar; necesitan más un minuto de escucha que cosas materiales, y para ser eficaces tenemos que estar unidos".
La jornada incluyó la presentación del cortometraje animado “La historia de Tilo”, que refleja vivencias emocionales comunes entre niños y adolescentes. Luego, los participantes desarrollaron dinámicas de reflexión y un mural en el que los estudiantes escribieron palabras que desean escuchar de sus padres.
La viceministra Académica, Agnes de Cotes, invitó a todos los padres, madres y acudientes del país a participar en estos talleres, ya que representan una oportunidad valiosa para fortalecer los vínculos familiares y mejorar los canales de comunicación.