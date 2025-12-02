Escuela para Padres: fechas y horarios de talleres del MEDUCA

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el cronograma oficial de los talleres Escuela para Padres, bajo el lema “Escuchar para sanar”, una iniciativa que busca fortalecer la comunicación entre acudientes, docentes y estudiantes en todo el país.
Los talleres se realizarán del 2 al 5 de diciembre en los centros educativos de las 16 regiones del territorio nacional y se impartirán en dos horarios:
- Matutino: 10:00 a.m. a 12:00 m.d.
- Vespertino: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
Cada sesión tendrá una duración de dos horas.
Cronograma de talleres Escuela para Padres presenciales
Martes 2 de diciembre
- Panamá Centro
- Panamá Oeste
- Panamá Este
- Panamá Norte
- San Miguelito
Miércoles 3 de diciembre
- Coclé
- Herrera
- Colón
- Veraguas
Jueves 4 de diciembre
- Bocas del Toro
- Chiriquí
- Los Santos
- Darién
Viernes 5 de diciembre
- Comarca Ngäbe Buglé
- Comarca Emberá-Wounaan
- Comarca Guna Yala
Participación y constancias para justificar en el trabajo
El MEDUCA recalcó que todos los centros educativos del país pueden participar en los talleres. Para justificar la ausencia laboral, los acudientes podrán presentar la constancia de asistencia que será entregada en el mismo plantel.
En caso de tener varios hijos en diferentes escuelas, los padres podrán asistir a un solo taller, escogiendo el centro educativo que les resulte más conveniente.
Convocatorias, modalidades y autorizaciones
Cada centro educativo enviará la convocatoria con los horarios específicos, ya que todos los talleres se desarrollarán de manera presencial.
Si el acudiente principal no puede asistir, podrá participar:
-
Un segundo acudiente registrado, o un familiar cercano autorizado
Para cualquiera de estas opciones, se deberá presentar:
- Nota de autorización firmada
- Copia de la cédula del acudiente principal
El MEDUCA reiteró la importancia de estos talleres para el bienestar emocional de los estudiantes y el fortalecimiento del vínculo hogar-escuela.