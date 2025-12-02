Escuela para Padres: fechas y horarios de talleres del MEDUCA

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el cronograma oficial de los talleres Escuela para Padres , bajo el lema “Escuchar para sanar”, una iniciativa que busca fortalecer la comunicación entre acudientes, docentes y estudiantes en todo el país.

Los talleres se realizarán del 2 al 5 de diciembre en los centros educativos de las 16 regiones del territorio nacional y se impartirán en dos horarios:

Matutino: 10:00 a.m. a 12:00 m.d.

10:00 a.m. a 12:00 m.d. Vespertino: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Cada sesión tendrá una duración de dos horas.

Cronograma de talleres Escuela para Padres presenciales

Martes 2 de diciembre

Panamá Centro

Panamá Oeste

Panamá Este

Panamá Norte

San Miguelito

Miércoles 3 de diciembre

Coclé

Herrera

Colón

Veraguas

Jueves 4 de diciembre

Bocas del Toro

Chiriquí

Los Santos

Darién

Viernes 5 de diciembre

Comarca Ngäbe Buglé

Comarca Emberá-Wounaan

Comarca Guna Yala

‍‍‍ Participación y constancias para justificar en el trabajo

El MEDUCA recalcó que todos los centros educativos del país pueden participar en los talleres. Para justificar la ausencia laboral, los acudientes podrán presentar la constancia de asistencia que será entregada en el mismo plantel.

En caso de tener varios hijos en diferentes escuelas, los padres podrán asistir a un solo taller, escogiendo el centro educativo que les resulte más conveniente.

Convocatorias, modalidades y autorizaciones

Cada centro educativo enviará la convocatoria con los horarios específicos, ya que todos los talleres se desarrollarán de manera presencial.

Si el acudiente principal no puede asistir, podrá participar:

Un segundo acudiente registrado, o un familiar cercano autorizado

Para cualquiera de estas opciones, se deberá presentar:

Nota de autorización firmada

Copia de la cédula del acudiente principal

El MEDUCA reiteró la importancia de estos talleres para el bienestar emocional de los estudiantes y el fortalecimiento del vínculo hogar-escuela.