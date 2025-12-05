Álbum Panini del Mundial 2026: Conoce su diseño y cuándo será su lanzamiento oficial

Panini América presentó oficialmente en Estados Unidos el nuevo álbum del Mundial 2026, una edición que promete ser la más grande jamás producida por la compañía, que mantiene una alianza exclusiva con la FIFA desde hace más de cinco décadas.

El diseño del álbum rinde homenaje a dos de los países sede del torneo: Estados Unidos y Canadá. La portada destaca por un estilo moderno y vibrante, donde sobresalen el emblema oficial de la Copa Mundial, el trofeo icónico y el histórico logotipo de Panini, representado por la chilena del futbolista italiano Carlo Parola, símbolo de la marca desde 1965.

Ábum Panini: Una tradición que nació en México 1970

For millions of fans around the world, every tournament starts with the first stick.



The Panini Family kicked off the 2026 FIFA World Cup™ with US icons, global legends, and stars who love the game. pic.twitter.com/WWsEy1t5rd — Panini America (@PaniniAmerica) December 5, 2025

Panini no solo es el socio exclusivo de los cromos oficiales del Mundial, sino también de cartas, juegos intercambiables y coleccionables digitales con licencia FIFA. Su primera colección mundialista se lanzó para México 1970, dando inicio a una tradición que se ha convertido en parte esencial de la cultura futbolera global.

Para esta nueva edición, la editorial adelantó que la tapa mundialista del álbum 2026 será revelada en su totalidad en los próximos meses. Esta colección celebrará además el primer Mundial organizado por tres países: Estados Unidos, México y Canadá, lo que ha generado grandes expectativas entre fanáticos y coleccionistas.

Panini aún no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento del álbum, pero se espera que esté disponible durante los próximos meses, en anticipación al torneo que se disputará en 16 ciudades de Norteamérica.