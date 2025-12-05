Sorteo Mundial 2026 Deportes -  5 de diciembre de 2025 - 10:30

VIDEO | EN VIVO Sorteo Mundial 2026: mira aquí cómo queda la fase de grupos

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se realizará en el Centro John F. Kennedy, en Washington, Estados Unidos.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. La transmisión podrá verse EN VIVO a través de RPC TV desde las 12:00 p.m., hora de Panamá. El evento tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy, en Washington, Estados Unidos.

