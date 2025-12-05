Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. La transmisión podrá verse EN VIVO a través de RPC TV desde las 12:00 p.m., hora de Panamá. El evento tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy, en Washington, Estados Unidos.
Sorteo Mundial 2026
VIDEO | EN VIVO Sorteo Mundial 2026: mira aquí cómo queda la fase de grupos
El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se realizará en el Centro John F. Kennedy, en Washington, Estados Unidos.
