Cierre temporal en el Corredor Norte por vuelco de camión, reporta ENA

Cierre temporal en el Corredor Norte por vuelco de camión

La Empresa Nacional de Autopistas ( ENA ) informó el cierre temporal de varios tramos del Corredor Norte la mañana de este viernes, tras el vuelco de un camión que afectó la circulación vehicular.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El incidente ocurrió en el tramo Panamá Centro hacia Autopista Madden–Chilibre, así como en el sentido Madden–Chilibre hacia San Miguelito, generando un importante congestionamiento en la zona.

ENA anuncia el cierre temporal del Corredor Norte en ambos sentidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996954319019487420&partner=&hide_thread=false .@ENACorredoresPA reporta el cierre temporal en el Corredor Norte, en sentido Panamá Centro hacia Autopista Madden -Chilibre y de Madden - Chilibre hacia San Miguelito, por el vuelco de un camión. pic.twitter.com/FxjC1gACOC — Telemetro Reporta (@TReporta) December 5, 2025

Personal de ENA y unidades de la Policía Nacional se mantienen en el lugar coordinando las labores de remoción del vehículo y dirigiendo el tráfico mientras se restablece el paso de forma segura.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución debido al alto flujo vehicular que se registra a esta hora. ENA indicó que informará oportunamente cuando el tránsito sea reabierto por completo.