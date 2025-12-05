Transporte gratuito de Parque Lefevre a la estación 12 de Octubre: recorrido y todas sus paradas

Ante la falta de rutas directas que conecten los barrios de Parque Lefevre con la estación del Metro de 12 de Octubre antigua Ruta 3 las autoridades locales anunciaron el inicio de un plan piloto de transporte gratuito dirigido a los residentes del corregimiento.

La Junta Comunal explicó que este servicio se ofrece de manera temporal y con vehículos propios o contratados, luego de que la empresa MiBus aclarara que los metrobuses no forman parte de la iniciativa. Según MiBus, el servicio gratuito no involucra a su sistema de transporte ni modifica rutas, horarios o tarifas oficiales.

Recorrido y paradas del transporte gratuito

El viaje será solo de ida y partirá desde Puente del Rey, recorriendo la vía interna de Panamá Viejo y toda la avenida Ernesto T. Lefevre, hasta llegar a la estación del Metro de 12 de Octubre.

Embed - Rody Rodríguez on Instagram: "Iniciamos nosotros, mientras llega la Ruta por parte de MiBus Esta ruta ha sido solicitada por la falta de transporte desde nuestros barrios hacia la 12 de octubre (antigua ruta 3). Este plan piloto es un Bus gratuito que brindará servicio solamente en dos momentos del día: 6:00 am y 11:30 am El próximo año esperamos contar con el apoyo de Mi Bus para implementar esta ruta. ¿Te ayuda esta ruta?" View this post on Instagram

Las paradas establecidas en el plan piloto son:

Puente del Rey

Calle 9na

Calle 3ra

Calle 7ma

Calle 1ra

Gimnasio

PH Royal Park

Centro Integral

Delta

Texaco

Delta (segunda parada)

Estación 12 de Octubre

La Junta Comunal señaló que evaluará el funcionamiento del servicio y la demanda de los usuarios para definir si el plan se mantiene, se expande o se ajusta.