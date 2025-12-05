Transporte gratuito de Parque Lefevre a la estación 12 de Octubre: recorrido y todas sus paradas

Ante la falta de rutas directas que conecten los barrios de Parque Lefevre con la estación del Metro de 12 de Octubre antigua Ruta 3 las autoridades locales anunciaron el inicio de un plan piloto de transporte gratuito dirigido a los residentes del corregimiento.
La Junta Comunal explicó que este servicio se ofrece de manera temporal y con vehículos propios o contratados, luego de que la empresa MiBus aclarara que los metrobuses no forman parte de la iniciativa. Según MiBus, el servicio gratuito no involucra a su sistema de transporte ni modifica rutas, horarios o tarifas oficiales.
Recorrido y paradas del transporte gratuito
El viaje será solo de ida y partirá desde Puente del Rey, recorriendo la vía interna de Panamá Viejo y toda la avenida Ernesto T. Lefevre, hasta llegar a la estación del Metro de 12 de Octubre.
Las paradas establecidas en el plan piloto son:
- Puente del Rey
- Calle 9na
- Calle 3ra
- Calle 7ma
- Calle 1ra
- Gimnasio
- PH Royal Park
- Centro Integral
- Delta
- Texaco
- Delta (segunda parada)
- Estación 12 de Octubre
La Junta Comunal señaló que evaluará el funcionamiento del servicio y la demanda de los usuarios para definir si el plan se mantiene, se expande o se ajusta.