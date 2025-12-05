Mira la pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 7 de diciembre de 2025.

Pirámide de Chakatín Entretenimiento -  5 de diciembre de 2025 - 10:41

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 7 de diciembre de 2025, para que empieces a ganar mucho chen chen.

¡La espera ha terminado! Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 7 de diciembre de 2025, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a los premio de la Lotería Nacional de Panamá.

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 7 de diciembre

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 4, 2, 8 y 1.

A Chakatín le gustan los números: 48 - 81 - 21 - 44

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 7 de diciembre 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al sorteo del 7 de diciembre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 7 de diciembre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

