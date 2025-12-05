Presidente Mulino y gobernador de Georgia fortalecen cooperación logística y comercial en Panamá

El presidente de la República , José Raúl Mulino, sostuvo este jueves una reunión con el gobernador del estado de Georgia, Estados Unidos (EE. UU.), Brian P. Kemp, quien visita Panamá al frente de una misión de desarrollo económico enfocada en fortalecer la infraestructura logística y las operaciones de la cadena de suministro vinculadas al Canal de Panamá.

En el encuentro también participó la primera dama del Estado de Georgia, Marty P. Kemp. Por parte de Panamá estuvieron presentes José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal, y Ricaurte Vásquez Morales, administrador del Canal de Panamá.

La delegación estadounidense incluyó además a Alec Poitevint, presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Portuaria de Georgia (GPA), y a Griffith Lynch, director ejecutivo de la entidad, responsable de la administración de los puertos de Savannah y Brunswick, dos infraestructuras clave para la economía estadounidense y el comercio internacional.

Presidente Mulino se reúne con el gobernador de Georgia

image

Durante la reunión, ambas delegaciones conversaron sobre el papel estratégico del Canal de Panamá para la competitividad de los puertos de Georgia. Solo el puerto de Savannah ocupa el segundo lugar entre los destinos de buques portacontenedores en toneladas largas de carga que transitan por la vía interoceánica, registrando 6,5 millones de toneladas largas en el año fiscal 2025.

Savannah también es el segundo puerto de contenedores más grande de la costa este de EE. UU., con un volumen anual aproximado de 5,7 millones de TEU, actuando como la principal puerta de entrada para exportaciones agrícolas, gracias a su infraestructura avanzada y su amplia red de conexión.

Por su parte, el puerto de Brunswick, en la terminal de Colonel’s Island, se posiciona como el principal puerto de buques Roll On Roll Off (RoRo) en Estados Unidos, un sistema clave para el transporte de autos, maquinaria pesada y otros equipos rodantes.