Panamá Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 11:48

Tren Panamá-David-Frontera: Presidente espera tener definición financiera antes de abril

El presidente José Raúl Mulino informó que el Tren Panamá–David–Frontera podría avanzar en 2025, una vez se definan los términos financieros del proyecto.

EFE - Ministerio de la Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que su administración avanza en los análisis y negociaciones necesarios para concretar los términos financieros del proyecto del Tren Panamá–David–Frontera, una de las obras de infraestructura más ambiciosas del país.

El anuncio lo realizó durante la inauguración de la Policlínica Especializada de David Rodrigo Hidalgo, en la provincia de Chiriquí, donde reiteró que el Gobierno mantiene su compromiso con impulsar proyectos que fortalezcan la conectividad nacional y dinamicen la economía.

“Estamos trabajando para tener, espero y confío, antes de abril, ya los términos financieros de esa obra (el Tren Panamá–David–Frontera), con el ánimo de tomar la decisión de echar adelante”, expresó el mandatario. “Estamos trabajando para tener, espero y confío, antes de abril, ya los términos financieros de esa obra (el Tren Panamá–David–Frontera), con el ánimo de tomar la decisión de echar adelante”, expresó el mandatario.

El megaproyecto ferroviario busca conectar la ciudad de Panamá con la provincia de Chiriquí, extendiéndose hasta la frontera con Costa Rica, con un doble propósito: facilitar el transporte de pasajeros y fortalecer la logística y el comercio entre ambos países.

Mulino ha reiterado en varias ocasiones que la decisión final dependerá de la viabilidad económica del proyecto y de la obtención de un esquema financiero sostenible que no comprometa las finanzas del Estado.

La administración actual mantiene en evaluación las propuestas de inversión y modelos de operación para determinar si el tren puede avanzar a la siguiente fase de desarrollo en 2025.

