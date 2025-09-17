Tren Panamá-David-Frontera: Panamá y Francia firman declaración para impulsar el proyecto

En el marco de la Semana de Francia en Panamá, el Gobierno panameño y Francia firmaron este martes una Declaración de Intención para el desarrollo de la línea del tren Panamá-David-Frontera .

El acuerdo fue suscrito por Henry Faarup, secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, y la embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim, en un acto celebrado en el Palacio Bolívar, con la presencia del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez como testigo de honor.

Declaración de intención para desarrollar el tren Panamá-David-Frontera

La firma busca sentar las bases para futuros proyectos ferroviarios que impulsen la conectividad, el transporte sostenible y la modernización de infraestructuras en el país.

El convenio contempla:

Colaboración con empresas francesas , entre ellas Alstom, proveedor del Metro de Panamá.

, entre ellas Alstom, proveedor del Metro de Panamá. Coordinación entre contratistas panameños e industriales franceses para el suministro integral de sistemas de transporte y estructuras .

. Acceso a financiamiento francés , a través de la Dirección General del Tesoro, seguros de crédito y préstamos del Tesoro francés.

, a través de la Dirección General del Tesoro, seguros de crédito y préstamos del Tesoro francés. Asistencia técnica de la Secretaría Nacional de Ferrocarriles de Francia para estudios de viabilidad, diseño y desarrollo de proyectos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968136641689817463&partner=&hide_thread=false Una Declaración de Intención sobre el desarrollo del proyecto del Tren Panamá-David-Frontera, fue firmado este martes por el secretario ejecutivo del Ferrocarril, Henry Faarup, y la embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim.



La Presidencia de la República detalla que a… pic.twitter.com/W1ZcV7oAvx — Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2025

La embajadora De Amorim subrayó que “no hay ninguna restricción para hacer negocios con Panamá”, invitando a empresarios franceses a aprovechar los instrumentos de financiación disponibles.

Por su parte, el canciller Martínez-Acha destacó que Panamá prevé invertir más de $25,000 millones en infraestructuras en la próxima década, enfocadas en logística, comercio, innovación y energía, e indicó que las relaciones bilaterales atraviesan uno de sus mejores momentos, con comunicación directa entre los presidentes Emmanuel Macron y José Raúl Mulino.

Panamá y Francia firmaron una declaración de intención

Previo a la firma, el canciller se reunió con 17 empresas francesas interesadas en invertir en Panamá, destacando las perspectivas de crecimiento sostenible en los próximos años.

Finalmente, Henry Faarup señaló que los franceses “están muy interesados en la construcción del tren, pues han tenido experiencias positivas con el Metro de Panamá”, resaltando la disposición de Panamá a colaborar estrechamente en este proyecto estratégico.