MINSA alerta sobre estafas: falsos funcionarios piden pagos por teléfono y Yappy

El Ministerio de Salud ( MINSA ) reiteró este jueves que no realiza cobros por teléfono, mensajes, banca en línea, Yappy ni ninguna otra plataforma digital, luego de reportarse nuevos casos de personas que se están haciendo pasar por funcionarios de la entidad para solicitar pagos.

MINSA alerta sobre estafas: falsos funcionarios solicitan pagos por teléfono

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996953716474212505&partner=&hide_thread=false El @MINSAPma reiteró que no realiza cobros por teléfono, mensajes, banca en línea o Yappy, ante personas que se están haciendo pasar por personal de la entidad para solicitar pagos. pic.twitter.com/gQGeu9UqKU — Telemetro Reporta (@TReporta) December 5, 2025

La institución recordó que todos los trámites oficiales se realizan únicamente a través de las sedes regionales, centros de salud o canales formales del MINSA, por lo que pidió a la población estar alerta y no compartir datos personales ni realizar transferencias a desconocidos.

El MINSA también urgió a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades competentes, para evitar que más personas sean víctimas de estos delitos. La entidad reforzó su compromiso con mantener informada a la población y prevenir estafas que se aprovechan del nombre de instituciones públicas.