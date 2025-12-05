Panamá Nacionales -  5 de diciembre de 2025 - 11:02

MINSA alerta sobre estafas: falsos funcionarios piden pagos por teléfono y Yappy

El MINSA advierte que no solicita pagos por llamadas, mensajes, banca en línea ni Yappy. Pide a la población evitar fraudes y denunciar intentos de estafa.

MINSA alerta sobre estafas

MINSA alerta sobre estafas

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) reiteró este jueves que no realiza cobros por teléfono, mensajes, banca en línea, Yappy ni ninguna otra plataforma digital, luego de reportarse nuevos casos de personas que se están haciendo pasar por funcionarios de la entidad para solicitar pagos.

MINSA alerta sobre estafas: falsos funcionarios solicitan pagos por teléfono

La institución recordó que todos los trámites oficiales se realizan únicamente a través de las sedes regionales, centros de salud o canales formales del MINSA, por lo que pidió a la población estar alerta y no compartir datos personales ni realizar transferencias a desconocidos.

El MINSA también urgió a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades competentes, para evitar que más personas sean víctimas de estos delitos. La entidad reforzó su compromiso con mantener informada a la población y prevenir estafas que se aprovechan del nombre de instituciones públicas.

