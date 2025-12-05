La temporada 5 de Emily in Paris estrena en diciembre con drama, romance y destinos de ensueño

La espera terminó, Netflix confirmó que la temporada 5 de Emily in Paris desembarca este jueves 18 de diciembre. Los fans podrán disfrutar desde el primer día de los 10 nuevos episodios que prometen trasladar a la protagonista a escenarios inéditos en Italia, con nuevos romances, desafíos laborales y mucho estilo.

Emily en París La temporada 5 de Emily en París desembarca este jueves 18 de diciembre. Netflix Latinoamérica / Youtube

Emily in Paris: ¿Qué trae de nuevo la temporada 5?

Esta entrega marca un cambio profundo en la historia: la protagonista, interpretada por Lily Collins, deja atrás (al menos parcialmente) París. Emily asumirá un nuevo rol al frente de la oficina de su agencia en Roma, lo que introduce un giro de vida, trabajo y emociones.

Pero no todo será trabajo: el tráiler oficial sugiere romance, dilemas personales y giros inesperados en relaciones clásicas de la serie, ideal para quienes siguen a Emily con interés por su vida amorosa.

¿Por qué no te lo puedes perder?

Si te gustan las historias con moda, drama, comedia romántica, paisajes europeos y un toque de glamour, esta temporada ofrece una combinación atractiva: nuevos escenarios, conflictos emocionales, una transición profesional clave y la clásica dosis de estilo que distingue a Emily. Además, con todos los episodios disponibles desde el primer día, podrás verla de principio a fin sin pausas.