Último día: Meduca cierra este 5 de diciembre la postulación a vacantes docentes 2026

El Ministerio de Educación ( Meduca ) informó que el periodo de postulación para las vacantes docentes corregidas y agregadas del año escolar 2026 se extenderá hasta este viernes 5 de diciembre, fecha en la que cerrará oficialmente el proceso.

Contenido relacionado: MEDUCA inicia la construcción del nuevo Centro de Educación Integral de Puerto del Mar

Los educadores interesados pueden revisar las plazas actualizadas a través del sitio web oficial meduca.gob.pa, donde se mantiene publicada toda la información vigente del concurso.

MEDUCA advierte que documentos deben enviarse en PDF

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1995238650943033696?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1995238650943033696%7Ctwgr%5E50db5722bc8c80507d57d75cce01c81d14e50246%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telemetro.com%2Fnacionales%2Fdocentes-meduca-extiende-postulacion-vacantes-corregidas-y-agregadas-del-2026-n6062344&partner=&hide_thread=false El @MeducaPma comunica que se ha extendido hasta el próximo viernes 5 de diciembre el periodo de postulación exclusivamente para las vacantes corregidas y agregadas para el año escolar 2026.



Los interesados pueden consultar las actualizaciones disponibles en la página web… pic.twitter.com/wilss9qSdn — Telemetro Reporta (@TReporta) November 30, 2025

El Meduca reiteró que todos los aspirantes deben remitir su documentación exclusivamente en formato PDF, siguiendo los requisitos establecidos para garantizar la validez de la postulación. La entidad recordó que el incumplimiento de este requisito podría dejar sin efecto la participación del docente en el proceso.

Además, la institución subrayó la importancia de que los aspirantes verifiquen las vacantes corregidas y agregadas recientemente, ya que estas responden a necesidades detectadas en centros educativos a nivel nacional.

El ministerio instó a los docentes a completar su postulación dentro del plazo para asegurar su participación en el periodo 2026.