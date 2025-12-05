Mundial 2026 Deportes -  5 de diciembre de 2025 - 10:26

Sorteo Mundial 2026: leyendas del deporte estarán a cargo de los bombos

El sorteo final del Mundial 2026 reunirá a figuras históricas del deporte que serán parte del evento que definirá el camino hacia la próxima Copa del Mundo.

El sorteo del mundial 2026 esta encargado por reconocidas leyendas del deporte.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El sorteo final de la Copa Mundial 2026, que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington D. C., contará con una alineación inédita de superestrellas deportivas que dirigirán cada momento de este esperado evento global.

Mundial 2026: Una ceremonia con grandes personalidades del deportes

El exfutbolista Rio Ferdinand será el director principal del sorteo, acompañado por Samantha Johnson, quienes conducirán la dinámica sobre el escenario.

A este dúo se unirán figuras deportivas de talla mundial: Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal serán los responsables de extraer las balotas que definirán el destino de las 48 selecciones participantes.

Embed - Gianni Infantino - FIFA President on Instagram: "The FIFA World Cup 2026 Final Draw in Washington DC on Friday, 5 December, will feature an exceptional assembly of sporting legends and world-class conductors who will lead fans through this exciting event! @rioferdy5 will conduct the draw, assisted by @miss_samjohnson. Joining them on stage will be an extraordinary cast of cross-sport icons: @tombrady, @waynegretzky, @thejudge44, and @shaq, with @elimanning hosting the red carpet. Tune in from 12:00 Eastern Time (18:00 CET) - a memorable event awaits from the @kennedycenter! #FootballUnitesTheWorld"
View this post on Instagram

¿Quiénes sacarán las esferas de los bombos?

  • Tom Brady: Legendario mariscal de campo de la NFL con siete Super Bowls, ampliamente reconocido como el mejor de todos los tiempos por sus récords y liderazgo.
  • Wayne Gretzky: El jugador más dominante en la historia de la NHL, dueño de la mayoría de récords ofensivos y símbolo del hockey mundial.
  • Aaron Judge: Figura de los Yankees y uno de los bateadores más poderosos de las Grandes Ligas, famoso por sus jonrones y su impacto en la MLB.
  • Shaquille O’Neal: Ícono de la NBA, cuatro veces campeón y dominante absoluto en la pintura, además de una personalidad influyente fuera del deporte.

La alfombra roja estará bajo la conducción de Eli Manning, encargado de recibir a atletas, invitados y personalidades en una previa llena de expectativa.

Con este conjunto de leyendas, el sorteo del Mundial 2026 promete ser uno de los eventos más memorables antes del inicio del torneo.

