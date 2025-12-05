Sorteo Mundial 2026: leyendas del deporte estarán a cargo de los bombos

El sorteo final de la Copa Mundial 2026, que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington D. C., contará con una alineación inédita de superestrellas deportivas que dirigirán cada momento de este esperado evento global.
Mundial 2026: Una ceremonia con grandes personalidades del deportes
El exfutbolista Rio Ferdinand será el director principal del sorteo, acompañado por Samantha Johnson, quienes conducirán la dinámica sobre el escenario.
A este dúo se unirán figuras deportivas de talla mundial: Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal serán los responsables de extraer las balotas que definirán el destino de las 48 selecciones participantes.
¿Quiénes sacarán las esferas de los bombos?
- Tom Brady: Legendario mariscal de campo de la NFL con siete Super Bowls, ampliamente reconocido como el mejor de todos los tiempos por sus récords y liderazgo.
- Wayne Gretzky: El jugador más dominante en la historia de la NHL, dueño de la mayoría de récords ofensivos y símbolo del hockey mundial.
- Aaron Judge: Figura de los Yankees y uno de los bateadores más poderosos de las Grandes Ligas, famoso por sus jonrones y su impacto en la MLB.
- Shaquille O’Neal: Ícono de la NBA, cuatro veces campeón y dominante absoluto en la pintura, además de una personalidad influyente fuera del deporte.
La alfombra roja estará bajo la conducción de Eli Manning, encargado de recibir a atletas, invitados y personalidades en una previa llena de expectativa.
Con este conjunto de leyendas, el sorteo del Mundial 2026 promete ser uno de los eventos más memorables antes del inicio del torneo.