Panamá Nacionales -  5 de diciembre de 2025 - 10:54

Desfile de las Mil Polleras 2026: 80 delegaciones confirmadas para un verano lleno de tradición

La ATP confirma 80 delegaciones inscritas para el Desfile de las Mil Polleras 2026 en Las Tablas. El evento cultural abrirá la temporada de verano.

Desfile de las Mil Polleras 2026

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Desfile de las Mil Polleras 2026, que se celebrará el próximo 17 de enero en la ciudad de Las Tablas, ya cuenta con 80 delegaciones inscritas, informó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). La entidad destacó que esta cifra refleja la magnitud, el interés y el profundo arraigo que genera esta actividad a nivel nacional.

El evento, considerado como la antesala oficial del verano panameño, se ha convertido en el primer gran encuentro cultural del año y en una de las celebraciones más representativas de las tradiciones de Azuero.

Desfile de las Mil Polleras 2026 suma 80 delegaciones

La ATP resaltó que, en sus 15 años de realización, el Desfile de las Mil Polleras se ha consolidado como una importante vitrina turística, permitiendo que tanto panameños como extranjeros vivan de cerca las costumbres, la historia y la esencia del folclor nacional.

"Más que un evento, es una experiencia cultural que revela la historia de la pollera desde sus orígenes y que conecta a artesanos, empolleradas, músicos y visitantes en un mismo recorrido lleno de color y tradición", destacó la entidad.

Las inscripciones para las delegaciones continúan abiertas hasta el 20 de diciembre a través del sitio web oficial: atp.gob.pa. El Desfile de las Mil Polleras volverá a llenar las calles de Las Tablas con música, tradición y la majestuosidad del traje típico más emblemático de Panamá.

