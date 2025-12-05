MEDUCA aclara incidente con docente que se encadenó en el edificio regional.

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó sobre un hecho registrado el jueves 4 de diciembre, cuando una docente se encadenó a las afueras del edificio regional. Según la entidad, personal de la institución exhortó a la educadora a desistir de esta medida; sin embargo, decidió mantener la acción.
De acuerdo con el MEDUCA, esta no es la primera ocasión en que la educadora adopta este tipo de conducta frente a procedimientos disciplinarios.
"En reiteradas oportunidades, las autoridades educativas han procurado un acercamiento para desalentar este tipo de acciones", destacó el MEDUCA.
El ministerio también indicó que se advirtió a la docente que cualquier decisión adicional que adoptara sería de su exclusiva responsabilidad, conforme a las normas que rigen el servicio educativo.
Pese a ello, la educadora optó por encadenarse nuevamente.