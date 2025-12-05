MEDUCA aclara incidente con docente que se encadenó en el edificio regional.

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó sobre un hecho registrado el jueves 4 de diciembre, cuando una docente se encadenó a las afueras del edificio regional. Según la entidad, personal de la institución exhortó a la educadora a desistir de esta medida; sin embargo, decidió mantener la acción.

Ante la situación, se solicitó la presencia de la Defensoría del Pueblo y de la Policía Nacional con el fin de garantizar condiciones adecuadas de protección para la docente.

De acuerdo con el MEDUCA, esta no es la primera ocasión en que la educadora adopta este tipo de conducta frente a procedimientos disciplinarios.

"En reiteradas oportunidades, las autoridades educativas han procurado un acercamiento para desalentar este tipo de acciones", destacó el MEDUCA.

El ministerio también indicó que se advirtió a la docente que cualquier decisión adicional que adoptara sería de su exclusiva responsabilidad, conforme a las normas que rigen el servicio educativo.

Pese a ello, la educadora optó por encadenarse nuevamente.