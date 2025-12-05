Panamá Deportes -  5 de diciembre de 2025 - 12:16

Sorteo Mundial 2026, fase de grupos: Coco Carrasquilla revela que rivales les gustaría enfrentar

Adalberto “Coco” Carrasquilla habla sobre las expectativas de Panamá para el Mundial 2026, su experiencia previa y los rivales que le gustaría enfrentar.

Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026, el mediocampista panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En la antesala del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el mediocampista panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla compartió sus impresiones sobre el momento que vive la Selección Nacional y la expectativa del país ante el gran evento deportivo. Durante su intervención en la mesa de RPC Deportes y Telemetro, Carrasquilla destacó que el grupo mantiene un alto nivel de compromiso y enfoque:

“Las expectativas están altas, pero también el equipo está comprometido de que quiere hacer un buen trabajo y competir. Ahora empieza la preparación y ver quién nos toca”, expresó. “Las expectativas están altas, pero también el equipo está comprometido de que quiere hacer un buen trabajo y competir. Ahora empieza la preparación y ver quién nos toca”, expresó.

Contenido relacionado: Sorteo Mundial 2026: Panamá ya está en Washington D.C., único centroamericano clasificado

El jugador también recordó su experiencia previa rumbo al Mundial 2018, donde formó parte del proceso aunque no integró la lista final.

Coco Carrasquilla sobre el sorteo del Mundial 2026: “Queremos competir y hacer un buen trabajo”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996986374331740166&partner=&hide_thread=false

“Me tocó entrenar hasta los 35 jugadores previo al Mundial, y en ese entrenamiento me sentía parte, siendo consciente de que no iba a ir, y fui feliz por las leyendas que sí iban”, dijo. “Me tocó entrenar hasta los 35 jugadores previo al Mundial, y en ese entrenamiento me sentía parte, siendo consciente de que no iba a ir, y fui feliz por las leyendas que sí iban”, dijo.

Sobre las aspiraciones de Panamá para esta edición del torneo, Carrasquilla aseguró que el enfoque no está en favoritos, sino en la mentalidad competitiva que caracteriza al grupo. “Una favorita como tal no tenemos, lo que tenemos claro es que queremos ir a competir y eso es lo más importante”, afirmó.

El mediocampista también reveló a qué selección le gustaría enfrentar en la fase de grupos: “Sí me gustaría enfrentar a Estados Unidos o México. Gracias primeramente por todo el apoyo en este año que fue difícil y aquí está el momento que querían estar viviendo. Sea el rival que nos toque, vamos con todo”, apuntó.

Panamá conocerá este fin de semana a sus rivales desde el Bombo 3, en un histórico proceso donde es el único representante centroamericano clasificado al Mundial 2026.

En esta nota:
Seguir leyendo

Sorteo Mundial 2026: Panamá conocerá a sus rivales y Román Torres destaca preparación del equipo

Sorteo Mundial 2026: Panamá ya está en Washington D.C., único centroamericano clasificado

Álbum Panini del Mundial 2026: Conoce su diseño y cuándo será su lanzamiento oficial

Recomendadas

Más Noticias