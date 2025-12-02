Acodeco alerta sobre fraudes ante la masiva asistencia de panameños al Mundial 2026

Tras la histórica clasificación de Panamá al Mundial 2026, se espera una alta movilización de fanáticos hacia los partidos de la Selección Nacional. Ante este escenario, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) activó una campaña informativa para prevenir fraudes, publicidad engañosa y situaciones irregulares que puedan afectar a los consumidores.

La institución recomienda a los aficionados planificar sus compras y servicios con información confiable, especialmente al reservar transporte, alojamiento, alimentación y boletos. Elaborar un presupuesto, comparar precios y guardar todos los comprobantes son pasos claves para proteger su dinero.

ACODECO brinda recomendaciones a los consumidores

Entre las principales alertas emitidas por Acodeco figuran:

y verificar que incluyan la . Expresiones como “hasta agotar existencia” o promociones sin fecha definida incumplen la normativa de protección al consumidor. Toda oferta debe indicar claramente cuánto tiempo estará disponible o, si depende de existencias limitadas, informar la cantidad y disponibilidad.

, con términos de servicio, políticas de reembolso y condiciones de cancelación. Esta documentación debe entregarse en español. Proteger el dinero y los datos personales, utilizando métodos de pago seguros, verificando que las páginas sean legítimas y guardando correos o comprobantes de confirmación.

Acodeco advierte de fraudes ante la masiva asistencia

Viajar al Mundial 2026 será una experiencia irrepetible para los panameños, y una compra responsable permitirá disfrutar cada momento con tranquilidad, sabiendo que su inversión está protegida.

Acodeco reiteró que se mantendrá vigilante para detectar ofertas engañosas, estafas o cualquier anomalía, pero recalcó la importancia de que los consumidores se mantengan atentos y no se dejen llevar por anuncios fraudulentos.

Las denuncias pueden realizarse en Sindi, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de WhatsApp y Telegram al 6330-3333, así como en las cuentas oficiales AcodecoPma en Facebook, X y en la página web institucional.