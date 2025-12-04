Panamá Nacionales -  4 de diciembre de 2025 - 11:31

Dormitorios en la UTP: Presidente Mulino anuncia licitación y nuevas residencias regionales

El presidente anunció la licitación de dormitorios para 266 estudiantes de la UTP y adelantó que se sumarán seis residencias regionales en próximas semanas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Gobierno publicó la licitación para la construcción del nuevo complejo de dormitorios universitarios de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), un proyecto destinado a beneficiar a 266 estudiantes de bajos recursos provenientes de distintas regiones del país.

Según detalló el mandatario, el ministro de Obras Públicas, José Ramón Icaza, le confirmó que el proceso de licitación ya está disponible para las empresas interesadas. Los dormitorios incluirán salas de estudio, áreas de estar, cocina para preparación de alimentos, gimnasio y zonas de recreación, además de espacios separados para hombres y mujeres, cumpliendo así con normas de convivencia y seguridad.

Gobierno licita nuevos dormitorios universitarios para la UTP

Mulino también adelantó que, en las próximas semanas, el Gobierno espera publicar la licitación correspondiente a los dormitorios universitarios de las seis regionales de la UTP, cada uno con capacidad para 93 estudiantes, con el objetivo de ampliar el acceso a condiciones de alojamiento dignas para quienes requieren trasladarse para continuar su formación académica.

El proyecto forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo para fortalecer la infraestructura educativa superior y apoyar a jóvenes que dependen de facilidades habitacionales para completar sus estudios.

