IMA ajusta horarios en las Tiendas del Pueblo por jornadas de naviferias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, debido a las Naviferias 2025, se implementarán horarios especiales en las Tiendas del Pueblo los días martes 9 y viernes 12 de diciembre, en un horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
El horario correspondiente del 15 al 19 de diciembre será anunciado próximamente.
IMA: horario de la tienda del pueblo de Penonomé
Coclé
- Sede el IMA en Penonomé - 12 de diciembre
Naviferias del martes 9 de diciembre
Coclé
- Tienda permanente del IMA de Penonomé
- Casa comunal de Tambo, distrito de Penonomé
Veraguas
- Parque principal de Calobre cabecera
- Parque central en San Francisco cabecera
- Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa
- Parque central de Santa Fe
- Parque principal del corregimiento de Cañazas