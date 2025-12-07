Panamá Nacionales -  7 de diciembre de 2025 - 14:44

IMA ajusta horarios en las Tiendas del Pueblo por jornadas de naviferias

El IMA informa que el horario correspondiente del 15 al 19 de diciembre será anunciado próximamente.

 Tiendas del Pueblo del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, debido a las Naviferias 2025, se implementarán horarios especiales en las Tiendas del Pueblo los días martes 9 y viernes 12 de diciembre, en un horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

El resto de las tiendas permanentes permanecerán cerradas durante este período.

Le podría interesar: Calendario de Naviferias 2025: IMA publica puntos de venta del 9 al 12 de diciembre

IMA: horario de la tienda del pueblo de Penonomé

Coclé

  • Sede el IMA en Penonomé - 12 de diciembre
Naviferias del martes 9 de diciembre

Coclé

  • Tienda permanente del IMA de Penonomé
  • Casa comunal de Tambo, distrito de Penonomé

Veraguas

  • Parque principal de Calobre cabecera
  • Parque central en San Francisco cabecera
  • Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa
  • Parque central de Santa Fe
  • Parque principal del corregimiento de Cañazas
