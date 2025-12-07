"Me siento muy frustrado": Carlos Vives tras problemas de sonido en su concierto en Panamá

El artista colombiano Carlos Vives se presentó este sábado 6 de diciembre en Panamá junto con Juanes, Jerry Rivera y los panameños Samy y Sandra Sandoval, en un concierto por el Día de las Madres; sin embargo, problemas de sonido provocaron diversas inconsistencias durante su presentación.

Vives expresó sentirse frustrado, ya que, pese a ofrecer un show de dos horas, las fallas técnicas afectaron por completo el desempeño del espectáculo.

"Me siento muy frustrado. Hace rato que no sentía eso. A pesar de que lo hemos entregado todo en ese concierto, al final te dicen 'no, problemas con el sonido', firmó el artista, quien señaló que ninguna de las canciones logró escucharse con buena calidad.

ShowPro reacciona ante lo ocurrido

Por su parte, ShowPro Panamá informó que para el evento contaron con los servicios de Fluge S.A., empresa internacional encargada del suministro de algunos equipos de procesamiento de sonido utilizados durante la presentación de Vives.

"Durante la prueba de sonido se identificaron fallas técnicas en algunos de estos equipos, impactando directamente la mezcla de sonido del artista. Tanto el equipo técnico de Carlos Vives como la producción local trabajaron de manera coordinada durante varias horas para mitigar la situación y garantizar las mejores condiciones posibles".

Estos trabajos generaron un retraso en la apertura de puertas y, pese a los esfuerzos, las fallas volvieron a presentarse durante el espectáculo, impactando de forma directa la calidad del sonido.

"ShowPro desea dejar absolutamente claro que el artista Carlos Vives, su banda y su equipo técnico no tienen responsabilidad alguna en lo ocurrido".