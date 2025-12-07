Cuatro delfines quedan varados en Playa La Candelaria y son auxiliados por la comunidad

Cuatro delfines quedan varados en Playa La Candelaria en Los Santos.

Por Ana Canto Cuatro delfines quedaron varados en Playa La Candelaria, en la provincia de Los Santos. El Ministerio de Ambiente informó que atendió el reporte y, al llegar al lugar, los residentes de la comunidad ya habían colaborado para que los animales regresaran a su hábitat.

La entidad señaló que aún se desconocen las causas del varamiento, aunque explicó que este tipo de incidentes puede estar relacionado con desorientación, enfermedades o efectos del aguaje, cuando las mareas extremadamente bajas dejan áreas rocosas expuestas.

