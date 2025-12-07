Los Santos Nacionales -  7 de diciembre de 2025 - 17:18

Cuatro delfines quedan varados en Playa La Candelaria y son auxiliados por la comunidad

El Ministerio de Ambiente señaló que aún se desconocen las causas del varamiento de lo delfines en La Candelaria.

Ana Canto
Cuatro delfines quedaron varados en Playa La Candelaria, en la provincia de Los Santos. El Ministerio de Ambiente informó que atendió el reporte y, al llegar al lugar, los residentes de la comunidad ya habían colaborado para que los animales regresaran a su hábitat.

La entidad señaló que aún se desconocen las causas del varamiento, aunque explicó que este tipo de incidentes puede estar relacionado con desorientación, enfermedades o efectos del aguaje, cuando las mareas extremadamente bajas dejan áreas rocosas expuestas.

MiAmbiente agradeció la rápida acción de la comunidad, pero recordó a la población que, ante cualquier caso de este tipo, es importante mantener medidas de bioseguridad, evitar el contacto directo con los animales y comunicarse de inmediato con las autoridades para garantizar la atención técnica adecuada.

