Cuatro delfines quedan varados en Playa La Candelaria y son auxiliados por la comunidad

Cuatro delfines quedaron varados en Playa La Candelaria, en la provincia de Los Santos. El Ministerio de Ambiente informó que atendió el reporte y, al llegar al lugar, los residentes de la comunidad ya habían colaborado para que los animales regresaran a su hábitat.
MiAmbiente agradeció la rápida acción de la comunidad, pero recordó a la población que, ante cualquier caso de este tipo, es importante mantener medidas de bioseguridad, evitar el contacto directo con los animales y comunicarse de inmediato con las autoridades para garantizar la atención técnica adecuada.