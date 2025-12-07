Panamá Nacionales -  7 de diciembre de 2025 - 17:27

Aprehenden a dos hombres en Panamá Este con vehículo adaptado para presunto tráfico de drogas

El SENAFRONT aprehendió en Panamá Este a dos hombres, luego de detectar en su auto una estructura que presuntamente era utilizada para el tráfico de drogas.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Fiscalía de Drogas, en conjunto con unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), aprehendió en Panamá Este a dos hombres luego de una verificación al vehículo en el que viajaban, donde se detectó una estructura que presuntamente era utilizada para el tráfico de drogas.

