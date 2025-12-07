La Fiscalía de Drogas, en conjunto con unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), aprehendió en Panamá Este a dos hombres luego de una verificación al vehículo en el que viajaban, donde se detectó una estructura que presuntamente era utilizada para el tráfico de drogas.
Panamá Nacionales - 7 de diciembre de 2025 - 17:27
Aprehenden a dos hombres en Panamá Este con vehículo adaptado para presunto tráfico de drogas
