Aprehenden a dos hombres en Panamá Este con vehículo adaptado para presunto tráfico de drogas.

La Fiscalía de Drogas, en conjunto con unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), aprehendió en Panamá Este a dos hombres luego de una verificación al vehículo en el que viajaban, donde se detectó una estructura que presuntamente era utilizada para el tráfico de drogas.