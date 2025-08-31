Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2025 - 16:51

Días libres restantes para los estudiantes, según el calendario escolar 2025

Conozca los días libres restantes para estudiantes de centros oficiales y particulares, según el calendario escolar 2025.

Días libres restantes para los estudiantes.

Días libres restantes para los estudiantes.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

Según el calendario escolar 2025, los estudiantes de los centros educativos oficiales y particulares del país tendrán un total de siete días libres durante el tercer trimestre.

Días libres para estudiantes durante el primes trimestre

  1. Lunes 3 de noviembre: Día de la Independencia de Panamá de Colombia
  2. Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
  3. Miércoles 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
  4. Lunes 10 de noviembre: Grito de Independencia
  5. Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
  6. Lunes 8 de diciembre: Día de las Madres
  7. Jueves 25 de diciembre: Navidad

Calendario Escolar 2025: Fechas del segundo y tercer trimestre

Segundo trimestre

  • Del lunes 23 de junio al viernes 12 de septiembre de 2025 (12 semanas).

Receso escolar

  • Del lunes 15 de septiembre al viernes 19 de septiembre de 2025 (1 semana).

Tercer trimestre

  • Del lunes 22 de septiembre al viernes 19 de diciembre de 2025 (13 semanas).

Periodo de balance y graduaciones de los estudiantes

  • Del lunes 22 de diciembre al martes 30 de diciembre (1 semana).
En esta nota:
Seguir leyendo

MIDES presenta los avances en la remodelación del CEFODEA para jóvenes estudiantes

Naturgy Panamá informa caída de poste de luz que afectará el servicio por 4 horas en Veraguas

CSS inicia el traslado de departamentos de la Dirección Ejecutiva de Prestaciones Económicas

Recomendadas

Más Noticias