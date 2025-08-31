Días libres restantes para los estudiantes, según el calendario escolar 2025

Según el calendario escolar 2025, los estudiantes de los centros educativos oficiales y particulares del país tendrán un total de siete días libres durante el tercer trimestre.
Calendario Escolar 2025: Fechas del segundo y tercer trimestre
Segundo trimestre
- Del lunes 23 de junio al viernes 12 de septiembre de 2025 (12 semanas).
Receso escolar
- Del lunes 15 de septiembre al viernes 19 de septiembre de 2025 (1 semana).
Tercer trimestre
- Del lunes 22 de septiembre al viernes 19 de diciembre de 2025 (13 semanas).
Periodo de balance y graduaciones de los estudiantes
- Del lunes 22 de diciembre al martes 30 de diciembre (1 semana).