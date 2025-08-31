Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2025 - 11:12

Ministro de Salud cuestiona a médicos que dividen su tiempo entre lo público y lo privado

Ministro de Salud destacó las herramientas tecnológicas disponibles para optimizar la atención médica, como la plataforma Raisa.

Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, manifestó su oposición a que médicos del sistema público también trabajen en el sector privado, o viceversa, debido a las múltiples quejas de pacientes sobre atenciones breves o ausencias de los profesionales en las instalaciones estatales.

"Yo creo que eso no debe ser. Yo se lo he dicho a cada director y a cada responsable por la administración de cada centro de salud y hospital. El que no cumple con sus horas, se le tiene de descontar y si lo sigue haciendo va a tener que salir del sistema", dijo el ministro en el programa Debate Abierto de Telemetro.

Asimismo, destacó las herramientas tecnológicas disponibles para optimizar la atención médica, como la plataforma https://raisa.minsa.gob.pa/, donde los ciudadanos pueden agendar sus citas de manera conveniente. En caso de que el médico no se encuentre presente a la hora programada, el paciente tiene el derecho de presentar una queja formal, y la administración está en la obligación de sancionar al funcionario responsable.

Boyd también habló sobre la implementación de la telemedicina, una herramienta que el Ministerio de Salud busca fortalecer como parte de las estrategias para mejorar la atención primaria en el país.

