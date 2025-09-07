IDAAN atiende reporte de rotura de tubería en San José, cerca de Condado del Rey

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que, tras denuncias difundidas en redes sociales sobre una rotura de tubería de agua potable en la comunidad de San José, próxima a Condado del Rey, se procedió a realizar una inspección en el área.
IDAAN inspeccionó la comunidad de San José, cercana a Condado del Rey
La entidad indicó que personal técnico se trasladó al sitio para evaluar la magnitud de la avería y coordinar las acciones necesarias para garantizar el suministro a los residentes afectados.
El IDAAN reiteró su compromiso de atender de manera oportuna este tipo de incidencias y pidió a la población reportar cualquier situación similar a través de los canales oficiales.