IDAAN atiende reporte de rotura de tubería en San José, cerca de Condado del Rey

El IDAAN inspeccionó la comunidad de San José, cercana a Condado del Rey, tras denuncias en redes sociales por una rotura de tubería de agua potable.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que, tras denuncias difundidas en redes sociales sobre una rotura de tubería de agua potable en la comunidad de San José, próxima a Condado del Rey, se procedió a realizar una inspección en el área.

"El Idaan tomó control inmediato de los trabajos para evitar que la manipulación de las tuberías por personal ajeno a la institución generara daños en la red o alteraciones en la presión", señaló la entidad.

La entidad indicó que personal técnico se trasladó al sitio para evaluar la magnitud de la avería y coordinar las acciones necesarias para garantizar el suministro a los residentes afectados.

El IDAAN reiteró su compromiso de atender de manera oportuna este tipo de incidencias y pidió a la población reportar cualquier situación similar a través de los canales oficiales.

