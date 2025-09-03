IDAAN dejará de emitir facturas impresas; ahora las enviará por correo electrónico

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) anunció que, a partir de este mes de septiembre, dejará de imprimir recibos en papel. En su lugar, las facturas serán enviadas al correo electrónico de cada cliente.

Para recibir la factura digital, los usuarios deben registrar su correo electrónico llamando a la línea comercial 800-0272, o acudiendo a cualquiera de las 33 agencias de servicio y atención al cliente a nivel nacional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La entidad señaló que esta medida forma parte de su plan de modernización, orientado a brindar un servicio más eficiente, seguro y amigable con el ambiente.

Actualmente, 354,263 clientes ya se benefician del sistema digital tras actualizar sus datos. El IDAAN espera incorporar gradualmente a sus 749,114 clientes activos a este nuevo modelo de facturación electrónica.