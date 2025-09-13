Expo Boquete 2025 reunirá a más de 120 empresas en feria multisectorial

Del 26 al 28 de septiembre de 2025 se celebrará la Expo Boquete, una feria comercial y multisectorial que tendrá lugar en Tierras Altas, Chiriquí, y que busca dinamizar la economía regional mediante la participación de sectores productivos, comerciales y de servicios.
Del 26 al 28 de septiembre se celebrará Expo Boquete 2025 en Tierras Altas
La actividad contará con la presencia de más de 120 empresas, lo que la convierte en una de las vitrinas más importantes para la promoción de inversiones, el intercambio empresarial y la proyección de productos locales hacia mercados nacionales e internacionales.
Expo Boquete 2025 también incluirá espacios para el emprendimiento, la innovación y la gastronomía, con el fin de atraer visitantes de diferentes partes del país y fomentar el turismo en la región chiricana.