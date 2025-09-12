Panameño Daniel Lauchú, productor de NASA, recibe reconocimiento en embajada por Premio Emmy

El panameño Daniel Lauchú, productor multimedia de la NASA , fue recibido en la Embajada de Panamá en Washington, donde el embajador José Miguel Alemán le expresó, en nombre del país, orgullo y admiración por su destacada labor en la cobertura del eclipse solar de abril de 2024, trabajo que le valió un Premio Emmy.

Productor panameño de la NASA, es homenajeado en la Embajada de Panamá

En junio de este año, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión otorgó el galardón a la transmisión “2024 Total Solar Eclipse: Through the Eyes of NASA”, en la categoría de Mejor Especial de Noticias en Vivo, en la cual Lauchú participó como productor asociado.

"Estamos profundamente agradecidos por compartir con nosotros este logro histórico y por dedicar esta estatuilla a todo el pueblo panameño", destacó la representación diplomática panameña.

Con este reconocimiento, Panamá celebra la trayectoria de un connacional que ha llevado su talento a uno de los escenarios científicos y tecnológicos más prestigiosos del mundo.