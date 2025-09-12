San Miguelito ofrece talleres gratuitos de habilidades blandas en septiembre

La Alcaldía de San Miguelito , en alianza con AIESEC Panamá, anunció la realización de talleres gratuitos de habilidades blandas, dirigidos a jóvenes y adultos que deseen fortalecer su perfil profesional y personal.

Alcaldía de San Miguelito y AIESEC Panamá invitan a talleres gratuitos

Fechas:

Jueves 18 y 25 de septiembre | Casa Cultural de Los Andes 2

Viernes 19 y 26 de septiembre | Casa Cultural de Las 600

Los talleres se desarrollarán en dos sedes culturales del distrito, en horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., en las siguientes fechas:

Casa Cultural de Los Andes 2: jueves 18 y 25 de septiembre .

jueves . Casa Cultural de Las 600: viernes 19 y 26 de septiembre.

Los temas a tratar incluyen liderazgo, resolución de conflictos y manejo de equipos. Cada sesión contará con un cupo limitado de 25 personas, para garantizar un aprendizaje cercano y participativo. La inscripción es totalmente gratuita y puede realizarse a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción. Con esta iniciativa, la Alcaldía y AIESEC buscan impulsar el desarrollo de competencias que fortalezcan la empleabilidad y el crecimiento personal de los participantes.