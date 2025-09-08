Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 13:25

Confirman primer caso de tosferina en San Miguelito; autoridades piden vacunarse

El Minsa confirmó el primer caso de tosferina en San Miguelito, en un paciente de 44 años sin esquema de vacunación.

Confirman primer caso de tosferina en San Miguelito

Confirman primer caso de tosferina en San Miguelito

MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Regional de Salud de San Miguelito confirmó el primer caso de tosferina en este distrito, en un paciente de 44 años, residente en el corregimiento de Belisario Porras, quien padecía múltiples comorbilidades y no contaba con evidencia de haber recibido la vacuna contra esta enfermedad.

La directora regional de Salud, Yaviletsy Centella, exhortó a la población a acudir a los centros de salud para completar su esquema de vacunación y así prevenir complicaciones.

Autoridades de salud en San Miguelito llaman a completar esquema de vacunación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965117821890728207&partner=&hide_thread=false

La tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa, causada por la bacteria Bordetella pertussis. Su transmisión ocurre principalmente a través de las gotas de saliva al toser, estornudar o hablar.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

  • Tos intensa y persistente
  • Dificultad para respirar
  • Fiebre leve
  • Cansancio general

Las autoridades recordaron que la enfermedad puede ser grave, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En esta nota:
Seguir leyendo

MiBus invertirá B/. 9.6 millones en 60 buses medianos para rutas en Panamá y San Miguelito

Residentes de San Miguelito recibieron atención médica durante jornada de salud

Realizan adecuaciones en el Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes de San Miguelito

Recomendadas

Más Noticias