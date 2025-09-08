Confirman primer caso de tosferina en San Miguelito; autoridades piden vacunarse

La Regional de Salud de San Miguelito confirmó el primer caso de tosferina en este distrito, en un paciente de 44 años, residente en el corregimiento de Belisario Porras, quien padecía múltiples comorbilidades y no contaba con evidencia de haber recibido la vacuna contra esta enfermedad.
La directora regional de Salud, Yaviletsy Centella, exhortó a la población a acudir a los centros de salud para completar su esquema de vacunación y así prevenir complicaciones.
Autoridades de salud en San Miguelito llaman a completar esquema de vacunación
La tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa, causada por la bacteria Bordetella pertussis. Su transmisión ocurre principalmente a través de las gotas de saliva al toser, estornudar o hablar.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
- Tos intensa y persistente
- Dificultad para respirar
- Fiebre leve
- Cansancio general
Las autoridades recordaron que la enfermedad puede ser grave, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.