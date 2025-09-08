Dengue en Panamá 2025: MINSA reporta más de 10 mil casos y 15 muertes reportadas

El Ministerio de Salud (Minsa) , a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica N°33 (10 al 16 de agosto de 2025) se han registrado 10,188 casos acumulados de dengue en todo el país.

Del total de casos:

9,044 sin signos de alarma

sin signos de alarma 1,074 con signos de alarma

con signos de alarma 70 graves

La Región Metropolitana encabeza la lista con 2,946 casos, seguida de San Miguelito, Panamá Oeste y Panamá Norte. Otras regiones afectadas incluyen Chiriquí, Bocas del Toro, Los Santos, Veraguas, Darién, Colón, Panamá Este, Herrera, Coclé, y las comarcas Ngäbe-Buglé y Guna Yala.

Hospitalizaciones y defunciones según MINSA

Hasta la fecha, 956 pacientes han requerido atención hospitalaria. Se han registrado 15 defunciones en 2025:

Chiriquí: 4

Bocas del Toro: 3

Darién: 2

Metropolitana: 2

Panamá Este: 2

Coclé: 1

San Miguelito: 1

La tasa de incidencia nacional es de 223 casos por cada 100 mil habitantes, con la mayoría de los casos en personas de 10 a 59 años.

Prevención y recomendaciones del Minsa

El Minsa intensifica los operativos de control de vectores y llama a la ciudadanía a eliminar criaderos de mosquitos en los hogares, incluyendo recipientes como latas, botellas y neumáticos, y mantener limpias las áreas alrededor de las casas.

Los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. La población debe evitar automedicarse y acudir a un centro de salud ante cualquier sospecha.

El dengue es potencialmente mortal y transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Actualmente co-circulan los cuatro serotipos del virus, predominando DEN-3 y DEN-4, lo que incrementa el riesgo de casos graves y fatales.