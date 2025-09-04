Alcaldía de San Miguelito inicia barridos mecanizados nocturnos en vías principales

La Alcaldía de San Miguelito puso en marcha esta semana las jornadas nocturnas de barrido mecanizado en diferentes puntos del distrito, con el objetivo de mantener limpias y seguras las principales vías de circulación.
San Miguelito inicia barridos mecanizados nocturnos en sus principales vías
Según informó la entidad, los trabajos se llevarán a cabo dos veces por semana en las siguientes rutas:
- Calle de Circunvalación
- Vía Domingo Díaz (tramo San Antonio – Puente de San Miguelito)
- Vía Transístmica (tramo Puente de San Miguelito – Estación del Metro de San Isidro)
Estas labores forman parte de un plan de mantenimiento urbano que busca mejorar la imagen del distrito y brindar a los residentes y conductores vías más limpias y ordenadas.
La Alcaldía reiteró que el programa de limpieza se complementa con campañas de sensibilización para que la comunidad colabore en el adecuado manejo de los desechos.